СМИ: в ЕС намерены бороться с «российским внедрением» в Восточную Европу

В докладе, на который ссылаются СМИ, говорится об «агрессивном» поведении России. Якобы, в Евросоюзе обеспокоены «внедрением» Москвы в страны Восточной Европы, среди которых Прибалтика и Польша.

Как сообщают СМИ, перед учениями НАТО, которые будут проходить в Прибалтике, комитет Европарламента представит доклад. В этом документе речь будет идти о том, что Европе нужно отразить «российское внедрение». Якобы, в ЕС обеспокоены тем, что Россия намерена «внедряться» в страны Восточной Европы.

По данным, полученным из материалов доклада, Россия будет применять для «внедрения» обычные и гибридные методы. Эти действия, уверенны автора доклада, нужно предотвратить. Для противостояния «проникновению» Москвы в ЕС предлагается принять меры. Среди таких мер обозначены варианты укрепления сотрудничества Евросоюза и НАТО. Также рассматривается вариант укрепления мостов, дорог и ЖД-путей. Такой метод обеспечит быстрое развертывание военных подразделений, если они понадобятся. Источники сообщают, что на учениях НАТО, которые будут проходить в Прибалтике, военные отработают «захват Калининграда». Для маневров будут привлечены порядка 18 тысяч военнослужащих и 5 тысяч единиц спецтехники.