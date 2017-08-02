Вучич пояснил, почему Сербия не признает Крым российским

Признать полуостров частью России для Сербии стало бы автоматическим признанием независимости Косова. Александр Вучич – президент Сербии, утверждает, что данную ситуацию можно сравнить со стрельбой «в свою же ногу».

По мнению президента, если бы Сербия согласилась с позицией России, то это стало бы автоматическим признанием независимости Косова. По словам Вучича, данную ситуацию можно сравнить с «выстрелом в свою ногу». Тем не менее, сербский президент говорит о желании сохранить положительные отношения с Россией. Позиция Сербии по Крыму, утверждает Вучич, сформирована на фоне событий в Косово.

Сербский президент указал на то, что Россия выступает за поддержку территориальной целостности республики в Совете Безопасности ООН. Что касается темы Крыма, то тут позиция Сербии будет оставаться прежней. По словам президента Сербии, признать полуостров частью России – невозможно.

Вучич также отметил, что в 2014 году республика не согласилась с поддержкой санкций против России. Но, утверждает он, данное обстоятельство могло выглядеть иначе, если Сербия входила в состав ЕС. В таком бы случае, утверждает сербский президент, республике пришлось бы выполнять все требования и обязательства, касающиеся внешней политики.

Как сообщалось ранее, ситуация вокруг Крыма продолжает обрастать скандалами. Не так давно был открыт Крымский мост, его строительство осудили многие страны, а в Украине высказывались с призывами еже «сжечь». Из-за частых угроз и участившихся звонков с сообщениями о «минировании» моста, контроль за безопасностью объекта был усилен.