Путин пообещал заботиться о многодетных семьях

В день защиты детей президент России пообещал заботиться о многодетных семьях настолько, насколько государство может себе это позволить.

Владимир Путин подчеркнул, что государство уже делает что-то для многодетных семей, однако этих действий очень мало. Президент пообещал в будущем стараться уделять этому вопросу как можно больше внимания. Родителям, воспитывающих трех и более детей, он пожелал особого здоровья и физических сил. Воспитание детей Путин назвал очень благородным делом, которому многие россияне посвящают всю свою жизнь. Таких людей он наградил специальной наградой и лично поблагодарил за вклад в будущее страны.

Напомним, что 7 июня состоится прямая линия с президентом России. Известно, что будут использованы новые технологии. Задать свой вопрос главе государства россияне могут в социальных сетях "Одноклассники" и "Вконтакте", а также в специальном приложении программы. К слову, варианты использования смс-сообщений и звонков не отменяются. На данный момент уже многие отправили свои вопросы Владимиру Путину. Среди посланий граждан страны есть и видеообращения.