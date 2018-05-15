Ответ Крымскому мосту: Порошенко построит мост через Дунай

Сегодня президент Украины Пётр Порошенко заявил о том, что планирует начать стройку, которая не подходит ни под одно сравнение на государственном уровне и сможет составить конкуренцию Крымскому мосту.

Известно, что глава страны рассказал о своих намерениях о разработке проекта моста через Дунай во время торжественного открытия переправы, расположенной на трассе «Одесса-Рени». Сообщается, что мост в Одесской области не является масштабным, а представляет собой стандартную двухполосную конструкцию.

Порошенко уточнил, что для постройки уже были намечены наиболее оптимальные места на берегу реки Дунай, а в течение нескольких ближайших дней начнутся обсуждения проекта с властями соседних Румынии и Болгарии для успешного автосообщения между государствами.

Однако не все эксперты сохраняют такое же радостное предвкушение. Так, аналитики вспоминают о ранее заявленной стройке моста до Запорожья, который должен был пролегать через реку Днепр. Однако спустя годы процесс так и не сдвинулся с места.