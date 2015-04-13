Пётр Порошенко: Иностранцы будут сдавать экзамен для получения гражданства Украины

Глава правительства Украины Пётр Порошенко принял решение внедрить новые правила для получения гражданства. Для того, чтобы стать полноценным гражданином Украины, сначала необходимо будет сдать обязательный экзамен для определения знаний украинского языка.

Это требование является одним из этапов государственной десятилетней программы по увеличению значимости государственного языка в Украине. Сейчас Кабинет министров Украины активно занимается её разработкой и консультируется с именитыми филологами насчёт экзамена, ведь времени у чиновников всего лишь два месяца.

Среди прочего в стратегию входит улучшение качества преподавания украинского языка в школах и высших учебных заведениях, более компетентное обучение иностранцев и разработка дистанционных курсов. На данный момент для того, чтобы получить гражданство, иностранные жители предоставляют документ об уровне знания государственного языка, который выдаётся в учебном заведении.