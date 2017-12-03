Дональд Трамп призвал уволить ведущую, оскорбившую его дочь

Президент Америки призвал уволить ведущую канала TBS, которая в эфире оскорбила его дочь Иванку Трамп. Об этом он написал в Twitter.

Дело в том, что Саманта Би, та самая ведущая, в эфире программы сказала, что Иванка Трамп совершенно не способна повлиять на иммиграционную политику своего отца. В социальной сети президент США удивился, почему ведущую с "ужасным языком" еще не уволили с "низкорейтингового шоу". Он подчеркнул, что деятельность Саманты Би напрямую говорит о ее двойных стандартах. После этого ведущая и руководство телеканала были вынуждены публично извиниться перед президентской четой.

Напомним, что недавно Дональд Трамп в социальной сети сообщил о своей встрече с известной светской львицей Ким Кардашьян. По словам Трампа, вместе они обсудили тюремную реформу и законы о вынесении приговора. Эта встреча была связана с тем, что недавно в США 62-летнюю женщину приговорили к пожизненному заключению за контрабанду наркотиков. Президент подчеркнул, что встреча с Ким Кардашьян прошла отлично.