Пентагон собрался модернизировать для США "самолет судного дня" Boeing E-4B

Американское министерство обороны предлагает подрядчикам возродить проект ядерного воздушного штаба для руководства страны. Ведомство опубликовало контракт, где указаны необходимые обязательства для исполнителей заказа.

"Самолет судного дня" должен обладать повышенной защитой на случай ядерного обстрела. Предполагается, что в нем будут укрываться президент США, глава Пентагона и прочая политическая верхушка. Находясь в воздухе, они смогут командовать войсками и административными учреждениями на земле. Ранее западные СМИ писали, что сконструированный Boeing E-4B способен беспрерывно лететь около недели, если самолеты поддержки обеспечат дозаправку.

Теперь же военные собрались модернизировать транспортное средство. В документе сказано, что подрядчики должны создать специализированное программное обеспечение для бортовых компьютеров. От инженеров требуется разместить на Boeing E-4B новейшие системы коммуникации и защиты от ядерного воздействия извне. По завершению предварительных работ на земле, подрядчик обязан организовать качественные летные испытания, чтобы затем выявить и исправить возникшие неполадки. Согласно контракту, проект будет запущен в 2019 году. До этого момента исполнителям предстоит получить высочайший уровень доступа к секретным объектам.