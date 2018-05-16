В МИД России ответили на просьбу о защите Кирилла Вышинского

Представляя интересы ведомства, его замдиректора Департамента и печати Артем Кожин сообщил, что помощь будет оказана непременно в том размере, насколько позволят международно-правовые нормы.

В МИД России ответили на просьбу о защите главного редактора информационного агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Сообщение структуры передал Артем Кожин. По его словам, в данном министерстве возмущены притиснением сотрудников СМИ. Тем не менее, он подчеркнул, что российская сторона никогда не отказывала в защите своим гражданам, и этот случай не станет исключением. В скором времени они дадут дополнительный комментарий основываясь на более глубокие размышления о том, что можно предпринять в данной ситуации.

Ранее СМИ передавали высказывание самого Вышинского о решении Херсонского суда насчет него же. По мнению журналиста, оно было весьма ожидаемым. Напомним, его оставили под арестом на два месяца, в будущем ему грозит тюремный срок до 15 лет.