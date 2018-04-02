МИД России попытается вернуть Юлию Скрипаль на родину

Министерство иностранных дел России готово предоставить возможность для выжившей Юлии Скрипаль возврата на родные земли.

Сообщается, что девушка на днях заявила о готовности переехать обратно после того, как у её отца Сергея Скрипаля окончится реабилитационный период. Представители МИД отмечают, что это положительная динамика во взаимооношениях с пострадавшими после нервно-паралитического поражения.

Однако чиновники всё ещё сомневаются в правдивости и искренности этих слов. Министерство также подозревает, что Скрипали не могут полноценно взаимодействовать с окружающими, находясь под бдительным наблюдением без допуска к ним родных и близких.

В то же время эксперты и аналитики после просмотра видеозаписи Юлии, которую девушка опубликовала после выписки из больницы, заявили, что девушка соврала, когда говорила о том, что хочет вернуться в Россию.

Тем временем у правительства страны осталось много вопросов, на которые власти хотят услышать ответ от представителей Лондона, в том числе об истинном происхождении вещества «Новичок» и стране-производителе.