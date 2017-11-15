В России появится партия, связанная с Собчак

Ксения Собчак заявила о съезде новой партии 23 июня, которая будет носить название "Партия перемен".

После того, как Ксения Собчак претендовала на пост президента России, она стала не только известной телеведущей, а и успешным политиком. Целью создания новой партии она обозначила все же войти в состав Государственной Думы. Она добавила, что до выборов в Думу осталось всего три года и партия постарается активно продемонстрировать результаты своей работы за это время. Ксения Анатольевна заявила, что больше не имеет желания участвовать в политической жизни своей страны и выдвигаться на выборы. Однако она не против ставить не очень глобальные и более реальные цели, чтобы работать над их достижением.

Интересно, что крупные СМИ полагают, что в партию может войти Дмитрий Гудков, бывший депутат парламента. По его словам, он все же планирует выдвигать свою кандидатуру на выборах мэра Москвы. К слову, выборы состоятся уже осенью 2018 года.

Напомним, что недавно в одном из интервью Собчак заявила, что у нее нет личной неприязни к Путину. Она подчеркнула, что есть те вещи, за которые она уважает президента, а также она не отрицает того, что со многими действиями главы государства может быть не согласна. Также Ксения готовится к премьере фильма "Дело Собчака". Целью киноленты она назвала возможность разобраться детально в политической жизни ее отца, бывшего мэра Петербурга, спустя многие годы после его смерти.