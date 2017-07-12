Главред новостного портала "РИА Новости Украина" заявил, что правительство этой же страны незаконно использует его паспорт, чтобы обвинить в государственной измене.

Кирилл Вышинский объяснил, почему отказывается от украинского гражданства. Свою позицию ему пришлось выражать перед присутствующими на открытом заседании в Херсоне. Журналист указал на тот момент, что власть, которая в настоящий момент действует в Украине, пришла на свое место незаконно, а сейчас без стеснения использует его национальный паспорт, чтобы укорить в госизмене.

Ранее СМИ сообщали о том, что Кирилл Вышинский произнес обращение лично к президенту Незалежной Петру Порошенко. В ходе своей короткой речи он заявил, что больше не хочет быть гражданином Украины. Помимо этого, о защите он попросил российского президента Владимира Путина.