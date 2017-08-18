Ведут разведку: военные засекли 19 самолетов у границ России

Российские вооруженные силы за минувшую неделю выявили подозрительную активность зарубежных летательных средств. Об этом Минобороны объявило через официальное издание.

За последние несколько дней войска противовоздушной обороны засекли в небе и над морем 19 иностранных самолетов. Военные предполагают, что транспортные аппараты интенсивно ведут разведку у российских границ.

Как отметили военные, упомянутые самолеты ни разу не проникли на территорию Россию. Однако пилоты ПВО восемь раз поднимали боевые машины в воздух, чтобы перехватить и сопроводить потенциальных нарушителей в нейтральном пространстве.