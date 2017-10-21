"Позор от сельских клоунов": В Раде признали бесполезность инсценировки убийства Бабченко

Недовольство работой украинских спецслужб выразил депутат Михаил Добкин, рассказав о своем негативном мнении насчет проведенной операции в эфире одного из национальных телеканалов.

В Верховной Раде признали бесполезность инсценировки убийства журналиста Аркадия Бабченко. Такую точку зрения выразил депутат от фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин. По его словам, хвалить украинские спецслужбы не за что, разве что можно действовать наоборот. Добкин считает, что СБУ опозорила свою страну перед другими, так лишь лишь навела шумихи в мире, а после все просто оказались разыгранными в "дешевом спектакле".

"Позор от сельских клоунов", - резюмировал депутат Рады, выражая недоумение тем, что же все-таки хотел показать этим глава ведомства Грицак и другие личности, которые участвовали в создании сценария убийства Аркадия Бабченко. В заключении он предположил, что такой способ мог быть применен для поднятия рейтинга президента Украины Петра Порошенко, однако и эту версию Добкин посчитал смешной: "еще ниже закопали".