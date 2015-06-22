The Sun: Роман Абрамович остановил процесс получения визы Великобритании

Как отмечается в материале источника, не так давно миллиардер стал обладателем израильского паспорта, так что теперь может пересекать ее рубеж и без английской визы.

Крупный российский трейдер и миллиардер Роман Абрамович остановил процесс получения визы Великобритании. Такая информация стала известна благодаря сообщению от зарубежного агентства The Sun. Человек из окружения трейдера рассказал, что еще какое-то время назад он собирался продлить свою уже существующую британскую инвестиционную визу, однако этот процесс затянулся.

По данным источника, если бы Абрамович не приостановил его, ему бы пришлось пояснять властям Великобритании, каким образом он овладел таким большим имуществом. Тем не менее, как пишет The Sun, мала вероятность, что это послужило причиной его остановки процесса получения визы. С большей вероятностью издание ссылается на имеющийся у миллиардера паспорт Израиля, который дает ему право находится в Англии до полугода.