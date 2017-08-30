Эксперты прокомментировали назначение 30-летнего Дмитрия Артюхова ВрИО Губернатора ЯНАО

Тридцатилетний Дмитрий Артюхов будет исполнять обязанности Губернатора ЯНАО. Уроженец Ямала является человеком из команды бывшего главы округа Дмитрия Кобылкина, который не так давно был назначен руководителем Минприроды РФ. Об этом написал портал «Новые Известия».

Как отметил профессор НИУ «Высшая школа экономики» Олег Матвейчев, не следует заглядывать в паспорт, если управленец демонстрирует серьезные успехи в профессиональной деятельности (продвижение проекта Северного широтного хода), как пример. Тем более, что у Дмитрия Артюхова есть рекомендации его предшественника Дмитрия Кобылкина, а это дорогого стоит.

В свою очередь, лидер Экспертного Совета ЭИСИ Глеб Кузнецов заявил, что удивляться назначению Дмитрия Артюхова не следует. Оно находится «в струе» кадровой политики РФ. У него хорошее образование, ряд профессиональных успехов, поэтому и получил назначение.







