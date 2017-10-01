Жители Уганды будут платить по 200 шиллингов в день за использование соцсетей и мессенджеров

Власти Уганды пришли к выводу, что жители страны должны платить налог за то, что пользуются различными социальными сетями и мессенджерами. Об этом сообщило издание Reuters.

Члены парламента в Уганде проголосовали за то, чтобы ввести для жителей Уганды специальный налог, который будет составлять по 200 шиллингов в день, эта сумма сопоставляется с $0.05. Под прицел политиков попали такие известные сайты как Facebook и Twitter, кроме того жителям Уганды придется оплачивать и пользование мессенджером WhatsApp.

Налог будет сниматься операторами с мобильного счета пользователя. Это решение парламент Уганды принял 30 мая в среду. Налоги за использование соцсетей и мессенджеров начнут взимать с пользователей уже в июле.