«Не Герман»: Настоящий «убийца» Бабченко раскрыл свою личность

Человеком, который должен был убить Аркадия Бабченко, оказался Алексей Цымбалюк, который участвовал в АТО. Мужчина сам раскрыл свою личность, поскольку не видит смысла ее скрывать.

Настоящий «убийца» Бабченко не знает, что случится с ним в будущем, поэтому он очень переживает по этому поводу. Он рассказал о том, что у него просто не было смысла скрываться от представителей следственной группы, поскольку у них есть запись с его голосом, где Герман передает ему деньги как аванс. Известно, что Цымбалюк сам решил сдать своего нанимателя украинским спецслужбам.

Сам «убийца» журналиста заявил о том, что не будет давать интервью по данной теме, поскольку подписал документ о неразглашении. Полиция продолжает расследование по делу покушения на Аркадия Бабченко.

Тем временем в российском МИД высказали свое мнение по этому поводу. По словам Марии Захаровой, Аркадия Бабченко нельзя обвинять в этой ситуации, поскольку он думал, что делает то, что спасет его жизнь. В то же время, Захарова заявила о том, что этим поступком Бабченко сам сделал себя заложником украинских спецслужб и дал им себя использовать в личных целях.