Суд заочно огласил приговор находящемуся в розыске бывшему чиновнику за хищение средств

Московский суд заочно огласил приговор экс-депутату Государственной Думы РФ Ашоту Егиазаряну.

Суд постановил признать Егиазаряна виновным в расхищении средств и поместить в колонию общего режима на семь лет. Также были осуждены брат главного обвиняемого Артём Егиазарян на пять лет, их сообщники Максим Колчин и Виталий Гогохия – по четыре года.

Сообщается, что процесс для всех проходил в заочной форме, так как фигуранты объявлены в международный розыск и находятся не на территории России. Сообщается, что Егиазаряна обвинили ещё восемь лет назад по подозрению в хищении акций торгово-развлекательного центра «Европарк», находящегося на Рублёвском шоссе.

Известно, что общая сумма похищенных средств составляет полтора миллиарда рублей. В это же время бывший чиновник заявлял, что пострадал вследствие рейдерского захвата, который был организован Аркадием Ротенбергом.