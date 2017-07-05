«Нельзя просто взять и показать пальцем на Россию»: Малайзия сняла обвинения с России по делу МН17

Малазийский министр транспорта заявил о том, что у совместной следственной группы нет никаких убедительных доказательств виновности России в крушении Boening 777 в 2014 году на территории Донецкой области.

По словам Энтони Лока, обвинения в адрес России выглядят так, будто на нее просто ни с того, ни с сего взяли и показали пальцем, однако при этом никаких существенных доказательств причастности России к крушению пассажирского лайнера не нашлось. Поэтому Энтони Лок заявил, что Малайзия сняла обвинения с России по делу МН17 и все действия по этому расследованию в будущем будут совершены исключительно на основе улик и фактов с учетом дипломатических отношений между странами.

Как известно, лайнер Boening 777 летел по рейсу Амстердам – Куала-Лумпур. Однако до места назначения он добраться не смог. Следственный комитет выяснил, что причиной авиакатастрофы стало попадание в самолет большого количества посторонних объектов на большой скорости. Это привело к тому, что пассажирский самолет просто развалился в воздухе. Никто из находящихся на борту 298 человек не выжил.

Дело МН17 расследуют представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В свое время Россия тоже предлагала свою помощь в расследовании, однако ее не приняли в совместную следственную группу. А затем и вовсе обвинили в нападении на лайнер.