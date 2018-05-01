Аркадий Бабченко рассказал о предложении от Петра Порошенко

Известный журналист Аркадий Бабченко после постановки собственного убийства принял решение, гражданином какой страны он станет.

Он заявил, что предложение получения украинского гражданства поступило от президента Петра Порошенко. Бабченко решил принять это предложение. Известно, что журналист уже имеет постоянный вид на жительство в Украине, его семья на финальных этапах получения необходимой документации.

Ранее сообщалось, что 29 мая Аркадий был убит в собственной киевской квартире, однако этот факт был опровергнут самим «убитым» во время брифинга. Там же было выдвинуто обвинение властям России за покушение на жизнь Бабченко, на что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал как на очень странную историю.

Также было заявлено о том, что организатором убийства считается исполнительный директор предприятия «Шмайсер» Борис Герман, однако его защитники категорически не согласны с обвинением и упорно его оспаривают.