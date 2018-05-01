Аркадий Бабченко рассказал, как за месяц подготовился к инсценировке своей смерти

По словам журналиста, для того, чтобы его смерть была более реалистичной, ему пришлось обратиться к гримеру и использовать свиную кровь.

Как известно, обвиняемого в покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко уже поймали. Им оказался Борис Герман. Теперь сама жертва организации в покушении не скрывается и рассказывает о том, как он избежал смерти, инсценируя ее.

Журналист рассказал о том, что он узнал о покушении еще за месяц и начал активно к нему готовиться. Бабченко рассказал, что много времени потратил на то, чтобы научиться падать так, чтобы это выглядело реалистично. Место «преступления» было полностью покрыто свиной кровью, а чтобы придать Бабченко вид убитого человека, ему помогали визажист и гример.

До того, как Бабченко привезли в морг, журналисту пришлось изображать мертвого. Уже в морге Аркадий Бабченко начал активно просматривать новости о своем «убийстве».

Средства массовой информации также распространили фотографию трупа, у которого было 3 огнестрельных ранения и ориентировку на предполагаемого киллера. Даже меньше, чем через сутки спецслужбы Украины рассказали о том, что все это было инсценировкой для того, чтобы поймать настоящего организатора убийства.