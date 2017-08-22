Лена Миро назвала причину, почему Аркадий Бабченко остался в живых

Популярный блогер Лена Миро представила своё мнение про «смерть» Аркадия Бабченко, которого украинские спецслужбы 30 мая «оживили», как сообщает VladTime.

Про то, что антироссийский журналист скончался от пули, сообщалось во всех мировых СМИ. Украинские издания акцентировали внимание на то, что заказ на его смерть осуществлялся из РФ. Однако трагическая кончина Аркадия Бабченко на самом деле была выдумана СБ Украины. Лена Миро заявила, что сделали это ради подставы России, как и в случае дела Скрипаля.

Именно поэтому журналист остался в живых. Ни о какой инсценировке ради выявления злоумышленника, которой в Украине сейчас объясняют поднятый шум вокруг Бабченко, по мнению Лены Миро, речи точно не шло. Блогер назвала указанную ею причину достоверной, акцентировав внимание на том, что украинскому МВД не особо хотелось расследовать новое громкое дело.