Глава украинского МВД поражен недовольством, которое некоторые организации выразили по поводу проведенной СБУ инсценировки. Он выразил свою позицию по этому вопросу на брифинге со СМИ в Киеве.

31 мая Арсен Аваков посетил в столице Украины презентацию Академии патрульной полиции. После мероприятия он ответил на вопросы журналистов, один из которых коснулся сфабрикованного "убийства" Аркадия Бабченко. Министр выразил свое удивление относительно критики ситуации со стороны международных организаций, таких как "Amnesty International" и "Репортеры без границ".

По словам Арсена Авакова, члены этих групп возмутились действиями украинских правоохранителей и обвинили их в дезинформации общественности. Руководитель МИД осудил авторов подобных высказываний. Он риторически поинтересовался, хотели ли критики настоящей смерти Аркадия Бабченко?

Арсен Аваков подчеркнул, что спецслужбы пошли на необходимые меры, чтобы предотвратить гибель человека и вычислить преступников. Они и впредь намерены обеспечивать безопасность жителей Украины, невзирая на реакцию "международных авторитетов".

Среди тех, кто неодобрительно отозвался об упомянутой спецоперации СБУ, оказались и западные политики. Действия правоохранительных органов Украины раскритиковал Арлем Дезир из комитета ОБСЕ по свободе СМИ, а также глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.