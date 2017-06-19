Лавров подарил Ким Чен Ыну шкатулку и предложил запирать "секреты" на ключ

Министр иностранных дел России преподнес главе КНДР ценный подарок от российских мастеров. Вручение состоялось 31 мая на встрече политиков в Пхеньяне.

Сергей Лавров подарил председателю Ким Чен Ыну расписную шкатулку, украшенную лаковым палехским изображением. Вместе с подарком Ким Чен Ын получил ключ к нему. Глава российского МИД шутливо предложил политическому лидеру запирать свои "секретные вещи" внутри.

Как ранее писала "Версия", Ким Чен Ын спросил у гостя о здоровье "товарища Путина", а также передал привет российскому президенту и всему народу страны. Он похвалил Россию за борьбу с политикой США и выразил желание обсуждать этот вопрос вместе с правительством. Кроме того, Ким Чен Ын отметил намерение Пхеньяна укреплять дружеские отношения между странами.