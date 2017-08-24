ВЦИОМ: Россияне доверяют Медведеву намного меньше, чем Путину

Исходя из общей картины вопроса, президент России собрал наибольшее количество доверительных голосов своих граждан. Между тем, больше всего по-прежнему не доверяют Владимиру Жириновскому.

По информации Всероссийского центра изучения общественного мнения, из всех политиков больше всего россияне доверяют Владимиру Путину. За его кандидатуру положительно высказались почти 47 процентов опрошенных граждан. Если сравнить его показатели с показателями отечественного премьер-министра Дмитрия Медведева, можно заметить, что второму оказывают намного меньше доверия. В рейтинге он значится с указателем на 12,3 процента.

Уже по традиции рейтинг политических деятелей, которым не доверяют больше всего, возглавил Владимир Жириновский. В этом отношении он собрал почти 33 процента недовольных голосов. Примечательно, что большим доверием наградили даже Ксению Собчак. Она в антирейтинге набрала лишь 10,6 процентов.

Ранее информационное агентство "Версия. Инфо" сообщало, что, по прежним данным ВЦИОМ, рейтинг Владимира Путина был самым большим за две недели до выборов. Тогда эта отметка выражала 57,7 процентов.