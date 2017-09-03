Собчак: во время голодовки Сенцов лишился двух зубов

Журналистка через видеосвязь пообщалась с голодающим в колонии режиссером. Отчет о состоянии его здоровья она опубликовала на своей странице в Twitter.

Ксения Собчак пишет: 31 мая лично связалась с Олегом Сенцовым по видеотелефону и пыталась уговорить его отказаться от голодовки. Однако заключенный не ест уже 18-е сутки и решительно настроен продолжать свою акцию. По словам Ксении Собчак, её собеседник сильно отощал, побледнел и лишился двух зубов. Он утверждает, что пока не страдает цингой (заболевание, развивающееся из-за острого дефицита витамина C).

Олег Сенцов объявил голодовку 14 мая с целью добиться освобождение всех украинцев, которых осудили в России по политическим мотивам. Ранее Ксения Собчак объявила о своем намерении добиться свободы для активиста. В этом ей поможет мать Людмила Нарусова, которая работает в Совете Федерации. Именно благодаря родственнику среди сенаторов, журналистке удалось поговорить с заключенным.