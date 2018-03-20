Климкин не знал об инсценировке СБУ гибели Бабченко

Глава украинского министерства иностранных дел признался о своей неосведомленности о спецоперации правоохранителей. Так он заявил 31 мая на своей странице в Twitter.

Павел Климкин дал официальный ответ всем украинцам, которые интересуются его посвященностью в вопрос инсценировки гибели российского журналиста Аркадия Бабченко. Двумя днями ранее министр упомянул "убийство", выступая на заседании Совета Безопасности ООН. По словам Павла Климкина, он не знал о планах СБУ, а потому сообщал информацию искренне.

Чиновник выразил свою радость от того, что Аркадий Бабченко жив. Он отметил: в связи с произошедшим его высказывания попытках дестабилизировать ситуацию в Украине со стороны России приобретают актуальность.

Во вторник Павел Климкин рассказал членам СБ ООН, Киев пока не готов назвать организаторов преступления против журналиста. Однако обратил внимание, дескать Россия и раньше использовала различные методы для нарушения порядка в стране. Например: "теракты, подрывную деятельность и политические убийства".