Собчак опозорилась из-за слов об "убитом" журналисте

29 мая распространилась информация, что российский журналист Аркадий Бабченко был убит в Киеве. По информации СБУ, смерть оказалась инсценировкой.

После того, как общественность узнала о "смерти" российского журналиста в Украине, то во многих городах люди стали организовывать массовые акции. На подобное мероприятие в Москве пришла и Ксения Собчак, журналист и бывший кандидат на пост президента России. Когда стало известно о том, что Аркадий Бабченко на самом деле жив, то люди не решились сразу заканчивать акцию. Собчак же в свою очередь подчеркнула, что Украине очень выгодно врать, потому что страна находится в состоянии войны с соседней Россией. Поддержки Собчак не поддержала. Напротив, никто не понял, что она имела в виду, и люди тут же разошлись по домам.

Напомним, что недавно в одном из своих интервью Ксения Собчак рассказала о том, что она не испытывает личной неприязни к Владимиру Путину. По ее словам, она готова во многом возражать российскому президенту, но то, что он "не сдает своих" заставляет немного его уважать. К слову, летом в прокат выйдет фильм "Дело Собчака". Речь в картине пойдет о жизни бывшего мэра Петербурга Анатолия Собчака. Таким способом Ксения Собчак старается понять политическую судьбу своего отца спустя много лет после его смерти.