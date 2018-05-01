Солодко: Прокуратура пытается запугать обвиняемого в покушении на Бабченко‍

Руководитель адвокатской фирмы, которая ищет доводы в пользу невиновности обвиняемого в покушении на Бабченко‍, Евгений Солодко рассказал об очевидности провокации в этом случае.

Прокуратура пытается запугать обвиняемого в покушении на известного журналиста Аркадия Бабченко‍, считает Евгений Солодко. Юрист близко знаком с делом и рассказал, чем ознаменовалось начало следствия. По его словам, сразу была предпринята попытка "закошмарить" подзащитного, однако она потерпела провал. По его мнению, с первого взгляда понятно, что вся ситуация - неэстетично сложенная провокация со стороны украинских властей.

Свое сообщение Солодко оставил на личной странице в социальной сети Facebook. Он заверил, что в ходе разбирательства обязательно будут появляться новые пока неизвестные детали дела, которые все прояснят. Также он рассказал, что сейчас с обвиняемым в покушении на Бабченко‍ усердно работают адвокаты.

Ранее сообщалось, что власти Украины обвинили своего гражданина в покушении на убийство журналиста Бабченко. По их словам, он должен был получить 30 тысяч долларов за исполнение задания, однако его смогли опередить посредством специальной операции.