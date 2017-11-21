"Мы к этому приближаемся": Асад рассказал о планах освободить всю территорию Сирии‍

По мнению президента САР, не за горами то время, когда правительство Сирии обретет контроль на всей ее территорией, в том числе и над землями Идлиба.

Президент Сирии Башар Асад рассказал о планах освободить всю территорию Сирии‍. "Мы к этому приближаемся", - считает он. Такие выводы сирийский лидер делает исходя из того, что за последнее время были достигнуты некоторые успехи с освобождением территорий. Например, контроль был возвращен над населенными пунктами на севере провинции Хомс и юге провинции Хама. Кроме того, важным Башар Асад считает освобождение всего пригорода Дамаска.

Президент Сирии утверждает, что есть останавливающий фактор в деле, которым он занимается. По его мнению, если бы не вмешательство извне, его планы могли бы осуществиться в течении одного года, однако операция тянется уже на протяжении семи лет. Асад призвал другие страны не становиться марионетками США, которые, по его мнению, не соблюдают нормы международного права и без причин вмешиваются во внутренние дела других стран.