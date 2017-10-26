Дональд Трамп обсудил важную реформу с Ким Кардашьян

Американский президент Дональд Трамп в социальных сетях сообщил о своей встрече с известной светской львицей.

Было известно, что должна состояться встреча Ким Кардашьян и Дональда Трампа. Причиной стало обсуждение судьбы 62-летней женщины. Ее за контрабанду наркотиков приговорили к пожизненному лишению свободы. Теперь в социальных сетях со своими подписчиками Дональд Трамп сообщил, что он уже встретился с Ким Кардашьян. По его словам, встреча прошла хорошо и они смогли обсудить тюремную реформу. В частности, они поговорили о вынесении приговоров.

Напомним, что супруга популярного рэпера Ким Кардашьян большую известность получила после реалити-шоу "Семейство Кардашьян". На данный момент сняли уже около 10 сезонов.Стоит отметить, что помимо шоу-бизнеса Ким стала заниматься общественностью. Например, в 2015 году она нанесла визит в Ереван. Целью того приезда было привлечение мира к столетней годовщине Геноцида армян. Также девушка пробовала себя в роли актрисы. Ее можно увидеть в сериале "До смерти красива", "Последний настоящий мужчина", "Семейный консультант".