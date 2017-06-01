Путин не хочет, чтобы Россию называли «старшим братом»

На сегодняшней пресс-конференции Путин и Бойко Борисов обсудили ситуацию с младшим и старшим братом. Российского президента смутило понятие «старший брат».

30 мая прошла встреча российского и болгарского президентов. Путин заявил о том, что ему бы не хотелось, чтобы Россию называли «старшим братом», поскольку не хочет, чтобы Россию побуждали к тому, чтобы заплатить.

Кроме того, президент России и премьер-министр Болгарии также обсудили возможности вернуться к проекту постройки атомной электростанции «Белене» на берегу Дуная. Путин заявил, что окончательное решение будут принимать партнеры из Софии, поскольку Россия согласна сотрудничать. Помимо этого, Путин обратил внимание на то, что отношения между Россией и Болгарией улучшились и сейчас у этих стран есть возможность для роста товарооборота.

Путин заявил о том, что Россия готова оставить транзит газа через Украину.