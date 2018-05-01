Российские журналисты раскритиковали "умершего" Аркадия Бабченко

Информация о смерти Аркадия Бабченко вызвала широкий резонанс среди общественности, однако его уход из жизни оказался ложным. Представители СМИ раскритиковали журналиста за ложную информацию, а также за его сотрудничество с СБУ.

На прошедшей пресс-конференции Бабченко заявил, что знал о готовящемся на него покушении еще за месяц, поэтому происходящее никак его не удивило. А шансов отказаться от участия в операции у него не было. Сам журналист отмечает, что он по-прежнему живой, а со своей работой он справился полностью.

Подобное поведение со стороны Аркадия не осталось без внимания его коллег. Владимир Соловьев посмотрел пресс-конференцию СБУ и Бабченко, после чего назвал их фразой Лаврова - «дебилами». Ведущий и совладелец радиостанции «Эхо Москвы» также раскритиковал поведение "умершего" Бабченко и известия о его ложной смерти. На своей странице в Instagram он опубликовал изображение с надписью «Слабоумие и отвага», а в тексте указал: «Аркадий жив!» Многие пользователи Сети также высказались с критикой в адрес Бабченко, назвав такое поведение недостойным.