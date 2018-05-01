Порошенко дал поручение приставить охрану к выжившему Бабченко и его семье

Он также прокомментировал блестящую операцию СБУ по сохранению жизни журналисту из России. Об это он рассказал в соцсети.

Как стало известно, на своей странице в социальной сети президент Украины Петр Порошенко отметил блестящую работу сотрудников СБУ и заявил, что именно благодаря их операции удалось предотвратить заказное убийство Аркадия Бабченко. По его словам, данная операция и ее успех показывает то, что украинские спецслужбы становятся гораздо сильнее и увереннее в своих силах.

Помимо всего этого, украинский лидер заявил о том, что сразу же после того, как стало известно о том, что Бабченко жив, он поручил приставить охрану как к самому журналисту, так и его семье.

Напомним, буквально недавно СМИ сообщили о том, что Аркадий Бабченко оказался жив, он просто принимал участие в спецоперации СБУ. Примечательно, что СБУ удалось задержать заказавшего убийство Бабченко, за это он заплатил 40 тысяч долларов.

Сразу же после задержания сам журналист прокомментировал произошедшее и сообщил, что об инсценировке не знала даже его жена, за что он попросил прощения.