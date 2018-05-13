Эксперт прокомментировал призыв украинского министра "сжечь Москву"

Эксперт отметил, что такие заявления членов украинского правительства говорят об их "умственной отсталости". Он также напомнил о том, что подобные заявления поступали еще до того, как Россия начала строительство Крымского моста.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сделал весьма громкое заявление о том, что Кремль и Москву уже не получится перевоспитать, потому их нужно только "сжечь", чтобы всем стало легче жить. Военный эксперт Виктор Баранец решил прокомментировать данную ситуацию.

По его словам, что он даже не удивлен тому, что после всех призывов уничтожить Крымский мост, Украина перешла к Кремлю и Москве. Баранец отметил, что подобные заявления украинской власти могут говорить только об "умственной отсталости" членов правительства. Из уст украинских чиновников такие призывы вовсе не должны звучать, ведь единственное, что они показывают, так это свою злобу в отношении Москвы и президента России.

Эксперт также поспешил напомнить о том, что подобные заявления от властей Украины поступали еще задолго до строительства Крымского моста. Так, Юлия Тимошенко как-то призывала "выжигать Россию ядерным оружием".