В Украине запретили ввоз трех книг российских писателей

В «черный список» попали произведения Тима Скоренка, Алексея Волкова и Сергея Васильева. Решение утвердили в Государственном комитет по вопросам телевидения и радиовещания в Украине.

Как сообщается, российские книги, попавшие под запрет, получали от украинских рецензентов одобрение. Однако, от «черного списка» произведения это не спасло.

Так, в Украину запрещено ввозить три книги. Первой является работа «На разломе двух времен», написанная Сергеем Васильевым. Второй книгой, попавшей под запрет, оказалась «Изобретено в России…» Тима Скоренка. И, наконец, третьим произведением, которое теперь нельзя ввозить в Украину, оказалась книга «Шаги Командора», написанная Алексеем Волковым.

Как известно, с 2016 года в Украине был принят закон о том, что на рынок книг доступ будет ограничен доступ для печатной продукции, которая имеет «антиукраинское содержание». Киев рассчитывает на то, что такой закон увеличит количество печатающихся книг украинских авторов. После вступления данного правила в силу, в Украину ввозить книги можно лишь после того, как они получат «добро» от Госкомтелерадио.