Эрик Грейтенс покинул пост губернатора штата Миссури из-за секс-скандала

Американского губернатора обвинили в шантаже. В связи с разгоревшимся секс-скандалом Грейнтенс решил подать в отставку и уйти со своего поста по личному желанию.

Как известно, недавно Грейтенса обвинили в том, что он вмешался в личную жизнь своей любовнице. Губернатор использовал шантаж, чтобы запугать девушку. Эрик Грейтенс боялся, что она может рассказать о том, что они с ней имели сексуальную связь, поэтому он говорил, что выложит в интернет их общие интимные фотографии.

Республиканский губернатор решил уйти по собственному желанию, чтобы не ждать пока его уволят высшие власти. Именно поэтому он сам написал заявление и покинул свой пост. Это произошло буквально за 2 дня до того, как Грейтенс официально был снят со своей должности и лишен полномочий. Сам экс-губернатор штата Миссури рассказал о том, что за последние несколько месяцев ему, его команде и семье пришлось пережить много сложностей.

Известно, что власти планируют назначить на пост нового губернатора штата Миссури Майка Парсона, который участвует в одной политической партии с экс-губернатором.