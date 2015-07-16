В Украине призывают "сжечь" Москву и Кремль

Министр инфраструктуры Украины также заявил о том, что Россия является "империей варваров", а Кремль и Москву уже не подвергается перевоспитанию. Такое заявление он сделал на своей странице в Сети.

Как стало известно, Владимир Омелян призвал общественность к тому, чтобы заняться "сожжением Москвы и Кремля", так как Россия, по его словам, представляет из себя ничто иное, как "империю варваров". Он заявил, что единственной и основной целью "варваров" можно считать уничтожение всего окружающего мира, они абсолютно не способны ничего покорить, понять или даже украсть.

По словам украинского чиновника, Москву и Кремль уже невозможно изменить, перевоспитать их тоже не выйдет. Единственное, что можно сделать в настоящий момент - это только сжечь.

В конце своего монолога он также написал об убийствах миллионов людей, безостановочной лжи и уничтожении инакомыслящих, приписав это все "империи варваров", однако не стал отмечать, о чем идет речь.

Напомним, ранее украинские депутаты заявили о том, что следует уничтожить Крымский мост через Керченский пролив, что в России приняли за угрозу теракта и усилили охрану переправы тремя бронекатерами ВМФ.