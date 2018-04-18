Совфед окончательно одобрил законопроект о контрсанкциях

Теперь президент России Владимир Путин может вводить ответные санкции в адрес США и их союзников, совершающих "недружественные действия" в отношении государства.

Как сообщается в среду, 30 мая, Совфед окончательно одобрил новый законопроект, который касается контрсанкций, о чем пишут различные масс-медиа. Согласно данному законопроекту, Путин может ввести ограничительные меры в отношении американского государства в связи с его "недружественными действиями" в адрес РФ.

В частности, президенту позволяется вводить запреты на ввоз разнообразных товаров из других стран, а также прекращать сотрудничество как с другими странами, так и с компаниями, которые работают под их юрисдикцией.

Отмечается, что данный законопроект начнет действовать с того момента, как будет опубликован официально.

Напомним, ранее член Совфеда Валентина Матвиенко заявила о том, что Россия намерена оказать всю необходимую поддержку семье российского журналиста Аркадия Бабченко, которого убили в Киеве во вторник, 29 мая.