В Средиземноморье фрегаты-"Адмиралы" провели учения с палубными вертолетами

Военнослужащие на российских кораблях "Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорович" выполнили маневры вместе с авиацией. Об этом 30 мая уведомила пресс-служба Черноморского флота РФ.

Находящиеся в Средиземноморье "Адмиралы" выполняли план боевой подготовки ВМФ. Экипажи суден объединились с пилотами размещенных на них вертолетах и провели совместные учения.

В рамках тренировок, военные выполнили ряд задач. В первую очередь - это взлеты воздушного транспорта с палуб фрегатов и посадка обратно. Кроме того, участники отработали маневры по обнаружению и слежению условной подводной лодки. Они также потренировались искать людей, оказавшихся за пределами кораблей. Напоследок, свои навыки показали участники расчетов по обслуживанию вертолётов.