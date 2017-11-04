Российский журналист Слава Маламуд пожелал хоккеисту Овечкину смерти

По словам спортивного журналиста, если Овечкин «завтра умрет», то «мир станет лучше». Слава Маламуд раскритиковал игрока «Вашингтон Кэпиталс» за чрезмерную поддержку Путина.

Поводом для столь провокационных постов стала гибель журналиста Аркадия Бабченко. Маламуд в своем Twitter разместил ряд публикаций, в которых высказался на счет своего отношения к хоккеисту Овечкина и на счет того, почему тот так поддерживает Путина.

По словам Маламуда, он не намерен больше соблюдать корректность. Он написал, что желает смерти Овечкину и такое же пожелание касается сторонников Путина. Этот пост он вскоре удалил, однако написал новые.

В следующем посте Маламуд написал, почему, по его мнению, Овечкин поддерживает Путина. Корреспондент уверен, что хоккеисту нравится то внимание, какое ему оказывает российский президент. Именно поэтому, утверждает Маламуд, Овечкин «искренне» поддерживает политику Путина, которая связана с Крымом, Украиной и «антигейскими законами». По словам автора публикации, хоккеист «переполнен пропагандой» и отождествляет «царя с родиной».

Помимо этого, Маламуд высказался и на счет смерти журналиста Бабченко. По словам корреспондента, именно он уговорил Бабченко оставаться в Украине. Маламуд также пишет, что его убийство никто не закажет, так как оно «скучное», не такое, как убийство Бабченко.