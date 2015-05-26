В Белоруссии схватили на взятке помощника президента Лукашенко

30 мая пресс-служба белорусского КГБ объявило о задержании Сергея Ровнейко, занимающего пост инспектора по Гродненской области. Чиновник попался на коррупции с поличным.

По данным ведомства, помощника президента Белоруссии схватили при вымогательстве взятки и получении в руки 200 тысяч долларов. В Комитете добавили, что задержание прошло по личному распоряжению Александра Лукашенко.

Правоохранители следили за Сергеем Ровнейко вот уже более года. Поводом для начала расследования стала информация о коррумпированности инспектора и незаконных сделках с различными людьми. Сейчас Сергея Ровнейко держат под арестом в СИЗО в рамках уголовного дела. По данным пресс-службы, подозреваемый признается в содеянном.