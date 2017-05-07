Лавров обвинил Украину в русофобии за обвинения по убийству Бабченкова

30 мая министр иностранных дел России прокомментировал высказывания украинского правительства относительно смерти журналиста. Он выразил недовольство поспешными выводами политиков, выступив в Москве на "Примаковских чтениях".

Сергей Лавров подчеркнул трагизм ситуации, которая произошла с Аркадием Бабченковым - мужчину застрелили в подъезде его дома. Он обратил внимание, что ещё до начала официального расследования украинский премьер-министр Владимир Гройсман успел обвинить в преступлении российские спецслужбы.

Глава МИД РФ отметил, что подобный политический шаг является проявлением русофобии со стороны правительства Украины. Сергей Лавров осудил политиков за подобную тенденцию в международных отношениях. Он назвал её "печальной".

Кроме того, дипломат углядел за высказываниями попустительство "западных кураторов". По мнению Сергея Лаврова, западные страны не наказывают украинцев, позволяя им развивать русофобию. При этом власти Украины не прислушиваются к полезным советам более развитых стран по налаживанию внутренней политики в стране.

Во вторник Аркадий Бабченко скончался в Киеве от нескольких огнестрельных ранений. В МВД Украины объявили, что смерть пострадавшего наступила по пути в больницу в карете "скорой помощи".