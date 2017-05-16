Порошенко сравнили с Ельциным за "нетрезвое" выступление

Пользователи социальных сетей в очередной раз уличили президента Украины в алкоголизме. Эти высказывания подытожил и прокомментировал политолог Сергей Белашко.

На днях Петр Порошенко выступил в городе Мариуполь на мероприятии, посвященном Центру оказания административных услуг. Стоя за трибуной, политический лидер озвучил речь перед широкой аудиторией, которая попала на украинское телевидение. Зрители заметили многочисленные признаки нетрезвого состояния Петра Порошенко: произношение слов, манера жестикуляции, специфический взгляд, покраснение лица. Они осудили президента его состояние и сравнили с его российским экс-коллегой Борисом Ельциным.

Украинский эксперт Сергей Белашко считает, что подобное сравнение имеет смысл по ряду факторов. По его мнению, в стране увеличивается количество чиновников и правоохранителей, которые тайно расхищают государственные ресурсы. При этом Петр Порошенко, по примеру Бориса Ельцина, стремится всячески угодить западным партнерам. Порой это доходит до абсурдности. Кроме того, правителей Украины и России объединяет желание пробиться на второй президентский срок, используя популистские методы. Убежденные в своей власти, оба политика не верят в институты власти своей страны и пытаются поставить на руководящие должности своих близких.

Сергей Белашко добавил, что Петру Порошенко для полного сходства с Ельциным не хватает лишь персональных "Зюганова и Путина". Пока их заменяют "Рабинович" да Грицак.