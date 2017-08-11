МИД РФ: Лавров встретится с главой МИД КНДР 31 мая

Буквально недавно посольство КНДР в России сообщило о скором визите Сергея Лаврова в Северную Корею, а российский МИД уже назвал точную дату. Примечательно, что глава МИД РФ окажется в КНДР уже завтра, 31 мая.

Ранее посольство КНДР в Москве сообщило о том, что глава МИД Северной Кореи Ли Ен Хо послал российскому министру официальное приглашение для визита в северокорейскую страну. Точная дата визита не была установлена, однако уже стало известно, что Сергей Лавров ответил на приглашение.

В пресс-службе российского МИД сообщили о том, что глава ведомства отправится в КНДР уже в четверг, 31 мая. В настоящий момент остается неизвестным, о чем будут говорить главы МИД двух стран, точные данные по переговорам будут представлены позднее.