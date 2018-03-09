ЦРУ: в КНДР могут открыться американские бургерные

К такому выводу в ЦРУ пришли в докладе, который представляет собой анализ истинных целей лидера Северной Кореи в преддверии его встречи с американским коллегой Дональдом Трампом. Якобы, такой поступок может стать «жестом доброй воли» от Ким Чен Ына по отношению к президенту США, являющемуся поклонником фастфуда.

Встреча Трампа и его коллеги из КНДР намечена на 12 июня, она должна состояться в Сингапуре. В ЦРУ решили, что в качестве «уступки» Ким Чен Ын пустит в Северную Корею сеть американского фастфуда и позволит открыть бургерные.

Такой жест, считают в американской разведке, будет раскрыт еще и на саммите, где Трамп будет общаться с Ким Чен Ыном. Якобы, в меню мероприятия будут внесены гамбургеры. Поводом для этого могла стать фраза президента США о том, что он хочет обсудить вопрос о денуклеаризации Корейского полуострова «за гамбургером».

Информация об открытии бургерных в КНДР появилась в американских изданиях, которые сослались на трех политиков, имеющих доступ к ознакомлению с отчетом ЦРУ. В данном документе также указывается, что открытие американских бургерных на территории КНДР будет демонстрацией «уступки», на которую Ким Чен Ын идет ради Трампа.

Однако, открыть сеть фастуфуда – еще не значит согласиться и отказаться от ядерного оружия. В ЦРУ уверенны, что глава КНДР не станет проводить денуклеаризацию.