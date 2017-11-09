Польша предлагает США разместить у себя американскую бронетанковую дивизию

С таким предложением Министерство обороны Польши обратилось к своим коллегам из США. Для осуществления планов Варшава готова оказать финансовую поддержку и предоставить 1,5 – 2 миллиарда долларов.

Новая база американских военных может появиться в районе городов Быдгощ и Торун, что к северо-западу от польской столицы. Свое предложение Польша оформила в виде документа, который уже появился на сайте минобороны.

В преамбуле указывается, что Варшава может оказать поддержку, которая составит от 1,5 до 2 миллиардов долларов. Польша утверждает, что для поддержки создания американской базы возможно создание совместных с США военных баз. Также, Варшава предлагает американским военным предоставить им гибкую логистику.

В документе также указан и повод такого предложения. Размещению новой американской базы на территории Польши способствует «опасное соседство» с Россией.