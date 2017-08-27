Для усиления охраны Крымского моста ВМФ прислал три бронекатера в Керчь

Украинское правительство не так давно сделало громкое заявление о том, что Крымский мост является "вражеским объектом" и его необходимо уничтожить. Сразу же после этого было принято решение усилить охрану керченской переправы.

Как сообщили СМИ, в Керчь прибыли три бронекатера Каспийской флотилии ВМФ России. Отмечается, что катеры были переброшены в Азовское море, после чего совершили переход из Астрахани в Керчь и обосновались там. По некоторым данным, это сделано для усиления охраны Крымского моста после громких заявлений украинского правительства об уничтожении переправы.

В настоящий момент известно, что в Керчи находится два бронекатера проекта 1204 "Шмель" и один 1400М "Гриф".

Напомним, ранее постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин рассказал о "проблемах", которые возникли у России сразу же после строительства Крымского моста.