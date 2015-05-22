Американский трейдер считает, что причиной тому будет рост курса доллара и уход ресурсов с развивающихся рынков.

Американский миллионер и финансист, а также член исполнительного комитета International Crisis Group венгерского происхождения Джордж Сорос спрогнозировал новый масштабный финансовый кризис в Европе. По его мнению, такое будущее ожидает страны, относящиеся к ней, уже не за горами.

Трейдер назвал несколько важных причин, которые, как он считает, несомненно приведут Европейский союз к финансовому кризису. Помимо тех, которые уже были упомянуты выше, Сорос назвал также срыв иранской ядерной сделки, а также деструкция трансатлантического альянса Евросоюза и Соединенных Штатов Америки.

Также миллиардер назвал большой проблемой выход Соединенного Королевства из ЕС. По его мнению, этот фактор ясно указывает на отсутствие единства между странами Европы. Чтобы решить эти проблемы, Джордж Сорос предложил разработать специальный план, который мог бы снизить миграционное давление.