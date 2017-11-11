В Украине рассказали о проблемах России после строительства Крымского моста

Какие именно трудности появились у России после строительства украинские власти уточнять не стали. В Киеве уверены, что грандиозные проблемы все еще впереди, а маленькие подбираются постепенно.

Крымский мост до сих пор не дает покоя правительству Украины. На этот раз постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил о том, что первые проблемы с переправой через Керченский пролив у России уже начались. По его словам, сам по себе Крымский мост оказывает негативное влияние на торговое судоходство, однако в чем именно заключается трудность, Бабин не рассказал.

Постпред президента также отметил то, что если во время переправы с каким-то из судов случится некий инцидент, то он понесет непоправимые последствия в первую очередь для моста. Бабин поспешил заверить, что такой сценарий вряд ли произойдет, он назвал его в качестве примера. Он также заявил, что все суда, выходящие из украинских портов, проходят тщательную проверку, потому со стороны Украины России не стоит ждать провокаций.

Напомним, ранее Бабкин заявил о том, что украинцы оказывали активную помощь россиянам во время строительства Крымского моста, за что теперь будут наказаны.